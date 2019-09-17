Бельгійські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки над Балтикою
Бельгійський винищувач біля російського бомбардувальника
Винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики
У вівторок, 17 вересня, два винищувачі F16 ВПС Бельгії перехопили чотири російські військові літаки в небі над Балтійським морем.
Про це йдеться в заяві бельгійських ВПС.
У рамках патрульної місії НАТО винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики.
Нагадаємо, у серпні винищувачі ВПС Британії двічі тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.
Також біля берегів Аляски американські винищувачі перехоплювали російські бомбардувальники.