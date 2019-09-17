  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Бельгійські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки над Балтикою

    • Розсилка
    <p>Бельгійський винищувач біля російського бомбардувальника</p> - Бельгійські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки над Балтикою

    Бельгійський винищувач біля російського бомбардувальника

    Винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики

    У вівторок, 17 вересня, два винищувачі F16 ВПС Бельгії перехопили чотири російські військові літаки в небі над Балтійським морем.

    Про це йдеться в заяві бельгійських ВПС.

    У рамках патрульної місії НАТО винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики.

    Нагадаємо, у серпні винищувачі ВПС Британії двічі тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

    Також біля берегів Аляски американські винищувачі перехоплювали російські бомбардувальники.

    Читайте також
    Росія НАТО Бельгія Балтія літак військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ