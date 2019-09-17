Бельгійські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки над Балтикою



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Бельгійський винищувач біля російського бомбардувальника

Винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики

У вівторок, 17 вересня, два винищувачі F16 ВПС Бельгії перехопили чотири російські військові літаки в небі над Балтійським морем.

Про це йдеться в заяві бельгійських ВПС.

У рамках патрульної місії НАТО винищувачі супроводили два російські ракетоносці Ту-160 і два винищувачі Су-27 поблизу повітряного простору Балтики.

Нагадаємо, у серпні винищувачі ВПС Британії двічі тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Також біля берегів Аляски американські винищувачі перехоплювали російські бомбардувальники.