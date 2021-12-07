ОАЕ запроваджують новий робочий тиждень

ОАЕ стали першою мусульманською країною, яка запровадила робочі години у п'ятницю

В Об’єднаних Арабських Еміратах місцеві мешканці ходитимуть на роботу з понеділка по четвер з повною зайнятістю та у п'ятницю працюватимуть чотири з половиною години. Це має впорядкувати співпрацю ОАЕ з країнами, де робочий тиждень триває п’ять днів. Новий розпорядок набуде чинності з 1 січня 2022 року, повідомляє інформаційне агентство ОАЕ.

З початком нового року урядові установи Об’єднаних Арабських Еміратів запроваджують частковий робочий день у п’ятницю додатково до чотирьох робочих днів з понеділка по четвер, йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду ОАЕ, з 1 січня 2022 року робочий тиждень для працівників державних установ у країні матиме такий вигляд: з понеділка по четвер робочі години триватимуть з 7:30 до 15:30, у п’ятницю робочі години триватимуть з 7:30 до 12:00.

Подовжені вихідні було запроваджено задля покращення соціального добробуту. Водночас запровадження робочих годин у п’ятницю має впорядкувати співпрацю ОАЕ з тими країнами, де робочий тиждень триває п’ять днів.

Відповідно до рішення уряду, працівники державних установ матимуть можливість щоп'ятниці працювати віддалено. Водночас п’ятнична молитва у країні відбуватиметься о 13:15, тобто після закінчення робочих годин.

У багатьох мусульманських країнах п'ятниця є традиційним вихідним днем. Водночас робочий тиждень часто починається у неділю, а не понеділок. Таким чином, ОАЕ стали першою мусульманською країною, яка запровадила робочі години у п'ятницю.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, більшість українських роботодавців готові перейти на чотириденний тиждень.

До слова, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей.