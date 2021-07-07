Чотириденний робочий тиждень. Експеримент ісландських роботодавців показав несподівані результати

Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень

В Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Про це повідомляє CBS News з посиланням на звіт Асоціації за стійкість і демократію Ісландії (Alda) і британського центру Autonomy.

У звіті опубліковані результати двох масштабних випробувань програми, що проводилися з 2015 по 2019 рік із 4-денним робочим тижнем без скорочення заробітної плати.

У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору, що становить приблизно 1% населення Ісландії працездатного віку.

Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень.

Як заявили в Alda, «добробут працівників різко збільшився за цілою низкою показників: від відчуваного стресу та вигорання до балансу здоров'я та роботи і життя». Водночас, продуктивність та надання послуг залишалися незмінними або покращувались на більшості робочих місць під час експерименту.

У звіті дослідження описується як «план» майбутніх експериментів в інших країнах, а також зазначається, що 86% працездатного населення Ісландії тепер або працює менше годин, або «отримує право скоротити свій робочий час».

Раніше «Главком» повідомляв, що ірландець провів експеримент і харчувався два тижні їжею з McDonald's. За словами фітнес-тренера, головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна і переважно складається зі швидких вуглеводів – вона насичує організм, але на дуже короткий термін.