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    Чотириденний робочий тиждень. Експеримент ісландських роботодавців показав несподівані результати

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    У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору - Чотириденний робочий тиждень. Експеримент ісландських роботодавців показав несподівані результати
    У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору
    Фото: з відкритих джерел

    Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень

    В Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Про це повідомляє CBS News з посиланням на звіт Асоціації за стійкість і демократію Ісландії (Alda) і британського центру Autonomy.

    У звіті опубліковані результати двох масштабних випробувань програми, що проводилися з 2015 по 2019 рік із 4-денним робочим тижнем без скорочення заробітної плати.

    У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору, що становить приблизно 1% населення Ісландії працездатного віку.

    Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень.

    Як заявили в Alda, «добробут працівників різко збільшився за цілою низкою показників: від відчуваного стресу та вигорання до балансу здоров'я та роботи і життя». Водночас, продуктивність та надання послуг залишалися незмінними або покращувались на більшості робочих місць під час експерименту.

    У звіті дослідження описується як «план» майбутніх експериментів в інших країнах, а також зазначається, що 86% працездатного населення Ісландії тепер або працює менше годин, або «отримує право скоротити свій робочий час».

    Раніше «Главком» повідомляв, що ірландець провів експеримент і харчувався два тижні їжею з McDonald's. За словами фітнес-тренера, головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна і переважно складається зі швидких вуглеводів – вона насичує організм, але на дуже короткий термін.

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    Теги: Ісландія робота населення
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    Чотириденний робочий тиждень. Експеримент ісландських роботодавців показав несподівані результати