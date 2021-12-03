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    Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу-Дабі співпрацю України та ОАЕ

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    Зеленський&nbsp;провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі - Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу-Дабі співпрацю України та ОАЕ
    Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі
    фото з відкритих джерел

    Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами

    Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив питання співпраці України та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також реалізацію спільних проектів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський привітав шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна з 50-ю річницею створення ОАЕ, окремо відзначивши вагомі здобутки Об'єднаних Арабських Еміратів у сферах забезпечення економічного зростання, розвитку науки та захисту довкілля.

    Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами як з одним з ключових торговельно-економічних партнерів України на Близькому Сході.

    Зі свого боку шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян наголосив, що його країна зацікавлена в розширенні відносин з Україною в усіх сферах, що становлять обопільний інтерес.

    Співрозмовники окремо обговорили перспективи взаємовигідної співпраці в інвестиційній сфері з метою реалізації в Україні проектів у галузі інфраструктури, енергетики та агропромислового комплексу.

    Глава Української держави запросив шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну з візитом.

    До слова, президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його приїхати з візитом.

    Теги: Володимир Зеленський президент ОАЕ
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    Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу-Дабі співпрацю України та ОАЕ