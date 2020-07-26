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    У світі

    В ОБСЄ закликали Азербайджан і Вірменію до переговорів

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    <p>Вірменські прикордонники</p> - В ОБСЄ закликали Азербайджан і Вірменію до переговорів

    Вірменські прикордонники

    В ОБСЄ заявили, що «в цей скрутний час вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій»

    Мінська група ОБСЄ, яка займається врегулюванням конфлікту в Нагірному Карабаху, вітає деескалацію напруженості на кордоні Вірменії та Азербайджану. 

    Про це повідомляє DW.

    «Мінська група ОБСЄ вітає стабілізацію ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану з 16 липня. Співголови групи Ігор Попов (Росія), Стефан Вісконті (Франція), Ендрю Шофер (США) і особистий представник чинного голови ОБСЄ Анджей Каспшик… закликали обидві країни підготуватися до серйозних переговорів для пошуку вирішення проблеми Нагірного Карабаху», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається у заяві Мінської групи ОБСЄ, її співголови закликають сторони скористатися нинішнім скороченням активних бойових дій, аби підготуватися до серйозних предметних переговорів з метою пошуку всеосяжного вирішення конфлікту. Вони також наголошують, що «в цей скрутний час вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій».

    У документі також указується, що недавні заяви, які критикують спільні зусилля держав - співголів Мінської групи ОБСЄ і закликають в односторонньому порядку створити нові умови або змінити формат процесу врегулювання, не сприяють відновленню конструктивного діалогу.

    Мінська група ОБСЄ підтвердила, що принципи й елементи, викладені в заяві співголів від 9 березня 2019 року (зі схваленням прихильності лідерів Вірменії та Азербайджану щодо зустрічі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ), продовжують становити основу їхніх посередницьких зусиль.

    «Співголови готові зустрітися з лідерами або їхніми представниками в будь-який час. Співголови також підкреслюють, що спостерігачі ОБСЄ повинні повернутися в регіон якомога швидше», - наголосили у Мінській групі.

    Раніше Азербайджан та Вірменія повідомили про смертельні зіткнення на кордоні.

    Також повідомлялося, що у Баку повідомили про нове загострення ситуації на кордоні з Вірменією.

    21 липня Азербайджан спростував звинувачення Вірменії щодо атаки на військовий об'єкт.

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