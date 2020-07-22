Азербайджан спростовує звинувачення Вірменії щодо атаки на військовий об'єкт

Нове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону

В Єревані повідомили про значні втрати противника і спецназівців, водночас у Баку цю інформацію заперечують

У Міноборони Вірменії заявили, що Збройні сили Азербайджану атакували бойову позицію «Анвах» на північному сході Вірменії та зазнали втрат.

Про це у Facebook написала Шушан Степанян, прессекретар Міноборони Вірменії.

«У напрямку позиції «Анвах» підрозділи спеціального призначення противника здійснили черговий напад. Підрозділи вірменських ВС відбили атаку противника, завдавши йому значних втрат», - написала Степанян.

Вона додала, що, за попередніми даними, з азербайджанської сторони є втрати та «спецпризначенеці, які опинилися в пастці».

«З вірменської сторони втрат немає», - зазначила Степанян.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану спростувало інформацію про атаку на вірменський пост, повідомляє «Інтерфакс-Азербайджан».

«Ніякої нової атаки в тому напрямку з нашого боку не було. Навпаки, на нашій ділянці державного кордону зберігається спокій, у нас немає ніяких втрат», - заявив начальник пресслужби Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

Однак, за його словами, «з того боку кордону» спостерігається паніка серед вірменських військовослужбовців.

«Раніше ми чули постріли зі стрілецької зброї на позиціях підрозділів ЗС Вірменії. Судячи з усього, сталася чергова стрілянина між вірменськими військовослужбовцями. Хочу ще раз сказати, що ніякої нової атаки і тим більше втрат з нашого боку немає і не було. Повідомлення вірменської сторони є черговою дезінформацією», - сказав Даргяхли.

Раніше Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі.