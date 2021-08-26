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    В околицях Кабула пролунали ще два вибухи

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    В околицях Кабула пролунали ще два вибухи - В околицях Кабула пролунали ще два вибухи
    В околицях Кабула пролунали ще два вибухи

    Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи

    В околицях Кабула пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya в Twitter.

    Причини вибуху і кількість поранених поки не уточнюються.

    Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи.

    Терорист підірвав себе поряд з готелем Baron Hotel, в якій зупиняються іноземці.

    Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. В результаті загинули 60 афганців і ще 150 постраждали.

    Також жертвами атаки стали 10 американських військових.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: вибух іноземці Twitter
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    В околицях Кабула пролунали ще два вибухи