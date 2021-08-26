В околицях Кабула пролунали ще два вибухи
Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи
В околицях Кабула пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya в Twitter.
Причини вибуху і кількість поранених поки не уточнюються.
Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи.
#Breaking #Kabul Explosion— GeopoliticalUpdates (@GeopolUpdates) August 26, 2021
Reports of Second Explosion taking place pic.twitter.com/zOihb5wO6n
Терорист підірвав себе поряд з готелем Baron Hotel, в якій зупиняються іноземці.
مصادر إعلامية: أنباء عن وقوع تفجيرين جديدين في محيط مدينة كابل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 26, 2021
Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. В результаті загинули 60 афганців і ще 150 постраждали.
Також жертвами атаки стали 10 американських військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.
За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.