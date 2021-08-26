В околицях Кабула пролунали ще два вибухи

Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи

В околицях Кабула пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya в Twitter.

Причини вибуху і кількість поранених поки не уточнюються.

Раніше поруч з аеропортом Кабула пролунали два вибухи.

Терорист підірвав себе поряд з готелем Baron Hotel, в якій зупиняються іноземці.

مصادر إعلامية: أنباء عن وقوع تفجيرين جديدين في محيط مدينة كابل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 26, 2021

Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. В результаті загинули 60 афганців і ще 150 постраждали.

Також жертвами атаки стали 10 американських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.