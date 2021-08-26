Не смертник: ЗМІ дізналися, як терористи здійснили другий вибух у Кабулі (відео)

Перший вибух здійснив терорист-смертник, а другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля

У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб

Другий вибух біля аеропорту Кабула в Афганістані здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб, пише Sky News.

За словами джерела в міністерстві оборони Великої Британії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.

Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.