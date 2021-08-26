Не смертник: ЗМІ дізналися, як терористи здійснили другий вибух у Кабулі (відео)
У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб
Другий вибух біля аеропорту Кабула в Афганістані здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб, пише Sky News.
За словами джерела в міністерстві оборони Великої Британії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.
Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.
#Breaking #Kabul Explosion— GeopoliticalUpdates (@GeopolUpdates) August 26, 2021
Reports of Second Explosion taking place pic.twitter.com/zOihb5wO6n
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.
За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.