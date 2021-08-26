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    Не смертник: ЗМІ дізналися, як терористи здійснили другий вибух у Кабулі (відео)

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    Перший вибух здійснив терорист-смертник, а другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля - Не смертник: ЗМІ дізналися, як терористи здійснили другий вибух у Кабулі (відео)
    Перший вибух здійснив терорист-смертник, а другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля
    Фото з відкритих джерел

    У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб

    Другий вибух біля аеропорту Кабула в Афганістані здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб, пише Sky News.

    За словами джерела в міністерстві оборони Великої Британії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.

    Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: вибух теракт Афганістан аеропорт
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    Не смертник: ЗМІ дізналися, як терористи здійснили другий вибух у Кабулі (відео)