Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула

Таліби заявили, що «не підтримують» виїзд афганців з країни і закликають США не заохочувати евакуацію громадян Афганістану.

Рух «Талібан»заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня. Про це заявив офіційний представник руху Забіхулла Муджахід. Відповідаючи на запитання BBC, він вказав, що таліби «не підтримують» виїзд афганців з країни і закликають США не заохочувати евакуацію громадян Афганістану.

«31 серпня – це час, який було виділено, а евакуація після цієї дати суперечить домовленостям. Всіх людей слід вивезти до цієї дати», – сказав Муджахід. За його словами, у західних країн є достатньо часу для вивезення своїх громадян. Також він повідомив, що таліби перекрили дорогу, що веде до міжнародного аеропорту Кабула, і пропускають туди тільки іноземців.

Раніше представник «Талібану» Сухейль Шахін заявив, що США і Британія повинні до 31 серпня вивести з Афганістану свої збройні сили, які були введені для евакуації людей. В іншому випадку з боку руху «буде реакція», попередив він. Сухейль Шахін зазначив, що тривала евакуація «викличе недовіру між країнами».

Евакуація з Афганістану

23 серпня представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США продовжують орієнтуватися на 31 серпня як на дату, до якої вони повинні завершити евакуацію як військових, так і цивільних осіб.

Нагадаємо, 16 серпня в аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, щоб евакуюватися з Афганістану. Люди випадали з літака на льоту.

Також вчора із Кабула до Києва вирушив літак із сотнею людей на борту.