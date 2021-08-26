В НАТО побоюються терористичного акту в аеропорту Кабулу

Столтенберг назвав операцію з евакуації людей з Афганістану одною з наймасштабніших в історії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт. Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, після завершення військової кампанії НАТО продовжить вивозити людей комерційним рейсами і вимагатиме від талібів відкрити прикордонні пункти на землі.

«З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивезти якомога більше людей. Однак, якщо ми залишимося після 31 Серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак», — заявив Столтенберг.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.