Politico: теракт біля аеропорту Кабула здійснив бойовик ІДІЛ

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці

Вибух стався недалеко від воріт, де персонал США приймав американських громадян для посадки на евакуаційні рейси

Бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула. Вибух стався недалеко від воріт Abbey, де до недавнього часу персонал США приймав американських громадян для посадки на евакуаційні рейси, повідомляє Politico.

Ввечері посольство США в Кабулі випустило попередження, в якому американців просили уникати цього району «через загрозу безпеці за воротами аеропорту Кабула».

Менш ніж за годину до підтвердження факту вибуху офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що евакуація триває, і пообіцяв перевести «стільки людей, скільки ми зможемо, до закінчення місії».

«Це (напад, – ред.) – кошмар. Знадобилося неймовірна мужність і сила, щоб дістатися до цих воріт, які є дверима до останнього надійного шляху в безпеку», – заявила Стасія Джордж, директорка програми з вирішення конфліктів центру Картера, яка займалася вивезенням вразливих людей з Афганістану.

Як відомо, у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух. Інформацію підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі

МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

Нагадаємо, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.