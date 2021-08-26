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    Події в Афганістані. Низка країн попередила громадян про ризик теракту в аеропорту Кабула

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    Повідомлення про можливий теракт з'явилося за добу після заяви президента США Джозефа Байдена, що операції країни з евакуації закінчиться 31 серпня - Події в Афганістані. Низка країн попередила громадян про ризик теракту в аеропорту Кабула
    Повідомлення про можливий теракт з'явилося за добу після заяви президента США Джозефа Байдена, що операції країни з евакуації закінчиться 31 серпня
    Фото: Офіс президента

    Попереджувальні інструкції дали своїм громадянам зовнішньополітичні відомства Австралії, США і Великої Британії

    Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.

    «Ситуація з безпекою в Афганістані залишається нестабільною. Існує тривала і велика загроза теракту. Не подорожуйте до міжнародного аеропорту Кабула Хаміда Карзая. Якщо ви перебуваєте в районі аеропорту, перемістіться у безпечне місце і чекайте подальших порад», – йдеться у заяві.

    Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

    Аналогічні інструкції дало своїм громадянам зовнішньополітичне відомство Австралії.

    Повідомлення про можливий теракт з'явилося за добу після заяви президента США Джозефа Байдена, що операції країни з евакуації закінчиться 31 серпня і країна не планує продовжувати свою присутність в Афганістані, захопленому талібами, після цієї дати.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

    23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

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    Теги: теракт НАТО Ангела Меркель Афганістан аеропорт посольство Велика Британія Талібан Єнс Столтенберг небезпека
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    Події в Афганістані. Низка країн попередила громадян про ризик теракту в аеропорту Кабула