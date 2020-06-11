Генасамблея ООН вперше відбудеться у режимі відеоконференції



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Бути присутніми на засіданні Генасамблеї ООН зможуть один-два дипломата від делегації кожної країни

Планується, що лідери країн запишуть свої промови за п’ять днів до початку сесії

Через пандемію коронавірусу Генеральна асамблея ООН вперше відбудеться у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє DW

Голова Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн-членів організації із пропозицією провести заплановану на вересень сесію в онлайн-режимі.

Планується, що лідери країн запишуть свої промови за п’ять днів до початку сесії. Відео їх виступів покажуть у залі Генасамблеї. Особисто брати участь у засіданні керівники держав не будуть.

«Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за особистої участі лідерів держав через пандемію Covid-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року»,– заявив Мухаммад-Банде.

Бути присутніми на засіданні зможуть один-два дипломата від делегації кожної країни.

Генеральна асамблея ООН є найбільшими дипломатичними зборами в світі і включає в себе сотні паралельних заходів і двосторонніх або багатосторонніх зустрічей світових лідерів.

Вона ніколи не скасовувалася з часів заснування ООН в 1945 році, але переносилася 2001 році через теракти 11 вересня в США і в 1964 році через фінансову кризу.

Як відомо, загалом, у світі зараження коронавірусом підтверджене у 7,451 млн осіб. Щонайменше, 418,8 тис. людей померли, понад 3,733 млн одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.