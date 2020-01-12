WhatsApp видалили з магазину додатків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 січня Microsoft перестане підтримувати Windows 10 Mobile

Нагадаємо, що буквально через два дні Microsoft офіційно припинить підтримку своєї фірмової операційної системи Windows 10 Mobile. Представники WhatsApp, у свою чергу, вирішили не чекати цієї дати для видалення програми з Microsoft Store.

Відомо, що раніше представники WhatsApp офіційно заявили про свій намір зупинити підтримку месенджера на Windows Phone і Windows Mobile, зазначивши, що станеться це вже після 31 грудня. Однак вже зараз додаток було видалено з фірмового магазину Microsoft Store, що робить його недоступним для скачування на смартфони, що працюють на базі Windows Mobile.

Варто зазначити, що у власників гаджетів з мобільним Windows, або ж з раніше скачаним WhatsApp, залишилося кілька днів на використання даного мессенджера, оскільки вже 14 січня він повністю перестане функціонувати.

Читайте також: Microsoft підготувала неприємне оновлення для Windows

Нагадаємо, у мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус.

Як повідомлялося, WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року.

Джерело Itsider.