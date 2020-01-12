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    Технології

    WhatsApp видалили з магазину додатків

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    WhatsApp видалили з магазину додатків

    14 січня Microsoft перестане підтримувати Windows 10 Mobile

    Нагадаємо, що буквально через два дні Microsoft офіційно припинить підтримку своєї фірмової операційної системи Windows 10 Mobile. Представники WhatsApp, у свою чергу, вирішили не чекати цієї дати для видалення програми з Microsoft Store.

    Відомо, що раніше представники WhatsApp офіційно заявили про свій намір зупинити підтримку месенджера на Windows Phone і Windows Mobile, зазначивши, що станеться це вже після 31 грудня. Однак вже зараз додаток було видалено з фірмового магазину Microsoft Store, що робить його недоступним для скачування на смартфони, що працюють на базі Windows Mobile.

    Варто зазначити, що у власників гаджетів з мобільним Windows, або ж з раніше скачаним WhatsApp, залишилося кілька днів на використання даного мессенджера, оскільки вже 14 січня він повністю перестане функціонувати.

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    Нагадаємо, у мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус.

    Як повідомлялося, WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року.

    Джерело Itsider.

    технології Microsoft смартфон
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