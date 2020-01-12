WhatsApp видалили з магазину додатків
14 січня Microsoft перестане підтримувати Windows 10 Mobile
Нагадаємо, що буквально через два дні Microsoft офіційно припинить підтримку своєї фірмової операційної системи Windows 10 Mobile. Представники WhatsApp, у свою чергу, вирішили не чекати цієї дати для видалення програми з Microsoft Store.
Відомо, що раніше представники WhatsApp офіційно заявили про свій намір зупинити підтримку месенджера на Windows Phone і Windows Mobile, зазначивши, що станеться це вже після 31 грудня. Однак вже зараз додаток було видалено з фірмового магазину Microsoft Store, що робить його недоступним для скачування на смартфони, що працюють на базі Windows Mobile.
Варто зазначити, що у власників гаджетів з мобільним Windows, або ж з раніше скачаним WhatsApp, залишилося кілька днів на використання даного мессенджера, оскільки вже 14 січня він повністю перестане функціонувати.
Нагадаємо, у мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус.
Як повідомлялося, WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року.
Джерело Itsider.