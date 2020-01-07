У мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус



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Користувачі месенджера отримують замасковані під привітання повідомлення, що містять посилання на заражені вірусом сторінки

У мессенджері WhatsApp виявлений «новорічний» вірус.

Про це повідомляє портал GizChina.

Користувачі месенджера отримують замасковані під привітання повідомлення, що містять посилання на заражені вірусом сторінки, повідомляє видання.

Святковий період і велика кількість повідомлень з привітаннями збільшує небезпеку подібних повідомлень, так як люди можуть перейти за посиланням через неуважність.

Перехід на заражене посилання ставить під загрозу конфіденційність персональних даних, що зберігаються на пристроях користувача.

Як повідомлялося, WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року.

«З 1 лютого 2020 року будь-який iPhone, що працює на iOS 8 або на старішій версії, не підтримуватиме WhatsApp, а також будь-який пристрій на Android із версією 2.3.7 або більш ранньою версією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, користувачі цих операційних систем вже будуть не в змозі створити нові облікові записи WhatsApp або повторно підтвердити існуючі акаунти.

Крім того, WhatsApp відкликає підтримку всіх телефонів Windows з 31 грудня 2019 року - того ж місяця, коли Microsoft припиняє підтримку своєї ОС Windows 10 Mobile.

Це пов'язано з тим, що додаток завершує функціонування на старих iPhone і телефонах із застарілою операційною системою (ОС) Android, а також гаджетів з ОС Windows Mobile.

У компанії пояснили, що WhatsApp більше не займається розробкою оновлень для цих операційних систем, оскільки планує зосередити зусилля на «мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей».