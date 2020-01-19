Новий грип із Китаю: лікарі закликають українців до обачності



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У США вже запроваджують додаткові заходи безпеки в аеропортах

Загадковий вірус долає кордони – на наявність нового коронавірусу відтепер перевірятимуть в аеропортах Сполучених Штатів Америки, і найдужче мандрівників із китайського міста Ухань.

Тих, у кого виявлять симптоми, прямо з летовища відправлятимуть до лікарень на обстеження – до таких заходів вдалися після заражень у Таїланді та Японії.

Українські медики радять мандрівникам бути обачними і у разі виникнення симптомів одразу звернутися до медиків.

«Якщо людина приїхала з Китаю і в неї розвилася якась пневмонія, особливо якщо вона була поряд із провінцією Ухань, то, звичайно, вона має інформувати про це лікаря. Пневмонія – це той стан, коли завжди небезпечно, бо пневмонія може закінчитися набряком легень, гострим респіраторним синдромом, і людина може загинути», - розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Спалах нової А-типової пневмонії у місті Ухань зафіксували ще наприкінці грудня. ЇЇ жертвами стали двоє людей, і ще 45 хворіють. Однак число інфікованих, на думку низки західних експертів, може сягати кількох тисяч.

Нова А-типова пневмонія схожа на застуду, але дуже швидко уражає легені та інші органи.

Як саме передається недуга – китайські медики сперечаються й досі. Одні вважають, що збудник люди підчепили на оптовому ринку після контакту із тваринними продуктами. Інші переконані, що від людини до людини він передається ще й респіраторним шляхом.

У Китаї вже починають побоюватися можливого повторення атипової пневмонії, яку вперше виявили в країні в 2002 році. З листопада 2002 року по липень 2003 вірус поширився в 37 країнах світу, заразив більше 8 тисяч людей, а його жертвами стали 774 людини.

Симптоми пневмонії – лихоманка, кашель, сильна головний біль, запаморочення і не тільки.

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Джерело: ТСН