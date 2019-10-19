На Алясці літак зі школярами зійшов зі злітно-посадкової смуги



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При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму Фото: cbsnews

Внаслідок інциденту одни чоловік загинув, 11 травмованих

Комерційний літак, що перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту Уналашка на Алеутських островах.

Про це повідомляє CBS.

При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму. В авіакомпанії розповіли, що на борту літака перебували 39 пасажирів і три члени екіпажу.

В результаті інциденту загинув 38-річний чоловік з Вашингтона.

В заяві міста Уналашка йдеться, що після аварії 11 осіб були доставлені в місцеву клініку.

Тренер команди, яка зустрічала літак, повідомила, що екіпаж посадив його з другої спроби, але не зміг скинути швидкість. Як повідомили в школі, команда з плавання була в порядку і їла піцу невдовзі після події.

Нагадаємо, 13 жовтня навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.