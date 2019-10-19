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    У світі

    На Алясці літак зі школярами зійшов зі злітно-посадкової смуги

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    <p>При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму</p> - На Алясці літак зі школярами зійшов зі злітно-посадкової смуги

    При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму

    Фото: cbsnews

    Внаслідок інциденту одни чоловік загинув, 11 травмованих

    Комерційний літак, що перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту Уналашка на Алеутських островах.

    Про це повідомляє CBS.

    При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму. В авіакомпанії розповіли, що на борту літака перебували 39 пасажирів і три члени екіпажу.

    В результаті інциденту загинув 38-річний чоловік з Вашингтона.

    В заяві міста Уналашка йдеться, що після аварії 11 осіб були доставлені в місцеву клініку.

    Тренер команди, яка зустрічала літак, повідомила, що екіпаж посадив його з другої спроби, але не зміг скинути швидкість. Як повідомили в школі, команда з плавання була в порядку і їла піцу невдовзі після події.

    Нагадаємо, 13 жовтня  навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.

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