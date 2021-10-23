В Росії оштрафували видання, яке забуло вказати, що Лавров зустрічався із терористами

Роскомнагляд оштрафував видання «Republic» за згадку «Талібану» без маркування як терористів при зустрічі із російською стороною

Тиждень тому включеному у Росії до реєстру ЗМІ-іноагентів виданню «Republic» прийшов штраф від Роскомнагляду. У тексті на сайті видання журналісти забули зробити згадку про те, що «Талібан» – терористична організація, повідомив головний редактор Дмитро Колезев у Twitter.

Пока запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан" с комфортом проживала в Президент-отеле в Москве, Роскомнадзор обнаружил на сайте Republic, что мы в одном тексте забыли сделать упоминание о том, что "Талибан" террористическая организация. Будет протокол и штраф. — Dmitry Kolezev (@kolezev) October 22, 2021

«Ми дійсно забули – зірочку поставили, а виноску в кінці не написали», – виправдався він у продовженні свого допису.

Зазначимо, що глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу, 20 жовтня, провів зустріч з делегацією радикального руху «Талібан», який визнано терористичним і заборонено в Росії, у Москві.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.



