Ще одній людині повідомили про підозру в справі нападу в Укрексімбанку

Четвертий підозрюваний – начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони Укрексімбанку

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми «Схеми» під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ «Укрексімбанк» Євгеном Мецгером. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За інформацією видання, четвертий підозрюваний – начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони Укрексімбанку.

Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років) та побої (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).

У прокуратурі зазначили, що слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.