Росія розриває стосунки з НАТО: Кремль ухвалив різкі заходи

РФ обурилася, що Альянс вислав вісьмох співробітників російської місії

Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії, пише «Тасс».

Зазначається, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада.

«Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки. Міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений», – заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країни не залишилось належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

«У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або може це займе ще кілька днів», – додав Лавров.

Як повідомлялося, після подій 2014 року та агресії Росії проти України НАТО припинило будь-яку військову співпрацю з РФ. В той же час Північноатлантичний альянс намагається тримати відкритими канали зв’язку із кремлівським керівництвом для запобігання непорозумінням.

Раніше стало відомо, що НАТО виганяє вісьмох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено, спираючись на дані розвідки.

Як відомо, дипломатичний скандал в Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної і Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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