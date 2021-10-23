В російських ЗМІ паніка через пісню про Бандеру

Хвиля роликів «Батько наш – Бандера» у виконанні дорослих та дітей досить швидко заповнила соцмережі

Хвиля роликів «Батько наш – Бандера» у виконанні дорослих та дітей досить швидко заповнила соцмережі

Пісня «Батько наш Бандера» стала лідером за кількістю пошуків на YouTube

Соцмережами щораз більше поширюються відео, де школярі співають націоналістичну пісню «Батько наш Бандера» в оригінальному чи своєму виконанні. За короткий час вона стала шалено популярною не тільки у соціальних мережах, але й в гугл-трендах.

Поки пісня продовжує лунати з різних куточків України, російські ЗМІ почали публікувати фейкові новини. Старшокласниць звинуватили у «знущаннях» над вчителькою, яку вони ніби-то називали «ватою» та «переслідували» по школі.

Одна з учасниць флешмобу розповідає, що новину «перекрутили», а їхня викладачка насправді патріотка. І хоч навколо цього інциденту виросла купа фейків, флешмоб лише набирав популярності. Відео з іншими школярами, які теж заспівали про Бандеру, почали обговорювати у твіттері громадяни Росії.

Молодь продовжує жартувати в мережі під пісню. Вони навіть наклали звук «Батько наш Бандера» на відео виступу Путіна. Виглядає так, ніби він сам її виконує.

Сама пісня «Батько наш Бандера» у мережі з’явилася давно. Згадки про неї є ще в 2019 році.