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    У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)

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    Зубков перебував на Донбасі у 2014-2019 роках - У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)
    Зубков перебував на Донбасі у 2014-2019 роках
    фото: Анатолій Штефан/Telegram

    Бойовик перебував у нетверезому стані та поцупився із начальником місцевої поліції

    Черговий член незаконних збройних формувань, що брав участь у війні на Донбасі, загинув у результаті п’яної бійки на території Російської Федерації. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан.

    За даними блогера, бойовик на ім’я Олександр Зубков є уродженцем російського міста Вологда, а також брав участь у бойових діях на Донбасі у складі незаконного збройного формування «Спарта», яким керував сумнозвісний бойовик Арсеній Павлов (Моторола). Штефан публікує скриншоти зі сторінок у соціальних мережах дружини та знайомих загиблого.

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    У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)
    У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)
    У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)
    фото: Анатолій Штефан/Telegram

    «Бойовий офіцер, що пройшов у 2014-2019 роках біля наших кордонів», – згадує бойовика один з його знайомих, – мав нагороди «За бойові заслуги першого ступеня», «Знак відзнаки Спарта другого ступеня», «Полковий знак Спарта», «Знак воїн-інтернаціоналіст».

    Повідомляється, що Зубков прийшов у будинок своєї матері, перебуваючи у стані сп’яніння. У під'їзді він зчепився із сусідом матері – начальником місцевої поліції. Утихомирювати п'яного бешкетника вибігли інші люди і спільними зусиллями задушили Зубкова.

    Інформація про загибель Зубкова вже з’явилася і на інтернет-ресурсі Миротворець.

    Раніше повідомлялося, що суд дав дев’ять років тюрми командиру взводу «ДНР», який боїться повертатися в Україну.

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    Теги: суд ДНР будинок Олександр Зубков час
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    У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)