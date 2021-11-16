У Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли» (фото)

Бойовик перебував у нетверезому стані та поцупився із начальником місцевої поліції

Черговий член незаконних збройних формувань, що брав участь у війні на Донбасі, загинув у результаті п’яної бійки на території Російської Федерації. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан.

За даними блогера, бойовик на ім’я Олександр Зубков є уродженцем російського міста Вологда, а також брав участь у бойових діях на Донбасі у складі незаконного збройного формування «Спарта», яким керував сумнозвісний бойовик Арсеній Павлов (Моторола). Штефан публікує скриншоти зі сторінок у соціальних мережах дружини та знайомих загиблого.

«Бойовий офіцер, що пройшов у 2014-2019 роках біля наших кордонів», – згадує бойовика один з його знайомих, – мав нагороди «За бойові заслуги першого ступеня», «Знак відзнаки Спарта другого ступеня», «Полковий знак Спарта», «Знак воїн-інтернаціоналіст».

Повідомляється, що Зубков прийшов у будинок своєї матері, перебуваючи у стані сп’яніння. У під'їзді він зчепився із сусідом матері – начальником місцевої поліції. Утихомирювати п'яного бешкетника вибігли інші люди і спільними зусиллями задушили Зубкова.

Інформація про загибель Зубкова вже з’явилася і на інтернет-ресурсі Миротворець.

Раніше повідомлялося, що суд дав дев’ять років тюрми командиру взводу «ДНР», який боїться повертатися в Україну.

Читайте також: