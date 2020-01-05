Доба на Донбасі: двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої



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Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.