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    Доба на Донбасі: двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

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    Доба на Донбасі: двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Окрім цього, зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Вчора, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    Втрат з нашого боку немає.

    час
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