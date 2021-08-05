У Краматорську і Зайцевому школу і вулиці назвали на честь вбитих бойовиками школярів

Юні футболісти брали участь у мітингах на підтримку цілісності України

У селищі Зайцеве, розташованому неподалік від окупованої Горлівки, і Краматорську перейменовано вулиці на честь загиблих патріотів.

Вулицю Дибенка перейменували на честь Степана Чубенка – 16-річного воротаря краматорського «Авангарда», якого жорстоко вбили бойовики. Він брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор «ДНР».

У липні 2014 хлопець повертався з Києва до рідного Краматорська, проте в Донецьку його схопили бойовики так званої «ДНР». За однією з версій, терористи виявили у підлітка стрічку синьо-жовтого кольору і шарф футбольного клубу «Карпати», нагадує vchasnoua. Степана вивезли в селище Горбачево-Михайлівка, де кілька днів жорстоко катували, а потім розстріляли.

На позачерговій сесії Краматорської міської ради було прийнято рішення про перейменування загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка.

Вулиця Полетаєва перейменована на честь Данила Дідіка – 15-річного громадського активіста, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Данило займався в дитячій футбольній школі харківського «Металіста».