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    У «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»

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    Як відомо, в одній із серій &laquo;Гри в кальмара&raquo; учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою - У «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»
    Як відомо, в одній із серій «Гри в кальмара» учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою
    фото: скріншот з відео

    Іграшка має зріст 290 сантиметрів, її виготовили рекламники

    У тимчасово окупованому Донецьку створили копію величезної ляльки із південнокорейського серіалу «Гра в кальмара». Відео з іграшкою поширило у своєму instagram рекламне агентство «Продвижение».

    «Ім'я замовника поки не розголошуємо, але незабаром вам все стане відомо», – написали в агентстві.

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    Публикация от РА ПродвижениеДНР (@advdnr)

    Зазначається також, що велетенська іграшка має зріст 290 сантиметрів.

    «У нас уже 7 років іде гра в кальмара», – іронічно пишуть під постом про ляльку місцеві жителі.

    Як відомо, в одній із серій «Гри в кальмара» учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою. Їм потрібно було добігти до фінішної лінії, поки та рахувала від 1 до 5, повернувшись спиною до них. Але як тільки вона затихала й оберталася, учасники мали завмирати, оскільки її очі-камери помічали будь-який рух. Хто не дотримувався правил гри – того одразу жорстоко вбивали.

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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    Теги: ДНР Україна серіал Instagram Netflix
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    У «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»