У «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»

Як відомо, в одній із серій «Гри в кальмара» учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою

Іграшка має зріст 290 сантиметрів, її виготовили рекламники

У тимчасово окупованому Донецьку створили копію величезної ляльки із південнокорейського серіалу «Гра в кальмара». Відео з іграшкою поширило у своєму instagram рекламне агентство «Продвижение».

«Ім'я замовника поки не розголошуємо, але незабаром вам все стане відомо», – написали в агентстві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РА ПродвижениеДНР (@advdnr)

Зазначається також, що велетенська іграшка має зріст 290 сантиметрів.

«У нас уже 7 років іде гра в кальмара», – іронічно пишуть під постом про ляльку місцеві жителі.

Як відомо, в одній із серій «Гри в кальмара» учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою. Їм потрібно було добігти до фінішної лінії, поки та рахувала від 1 до 5, повернувшись спиною до них. Але як тільки вона затихала й оберталася, учасники мали завмирати, оскільки її очі-камери помічали будь-який рух. Хто не дотримувався правил гри – того одразу жорстоко вбивали.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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