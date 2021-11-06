У «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»
Іграшка має зріст 290 сантиметрів, її виготовили рекламники
У тимчасово окупованому Донецьку створили копію величезної ляльки із південнокорейського серіалу «Гра в кальмара». Відео з іграшкою поширило у своєму instagram рекламне агентство «Продвижение».
«Ім'я замовника поки не розголошуємо, але незабаром вам все стане відомо», – написали в агентстві.
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Зазначається також, що велетенська іграшка має зріст 290 сантиметрів.
«У нас уже 7 років іде гра в кальмара», – іронічно пишуть під постом про ляльку місцеві жителі.
Як відомо, в одній із серій «Гри в кальмара» учасники жорстокого шоу на виживання проходили випробування з велетенською лялькою. Їм потрібно було добігти до фінішної лінії, поки та рахувала від 1 до 5, повернувшись спиною до них. Але як тільки вона затихала й оберталася, учасники мали завмирати, оскільки її очі-камери помічали будь-який рух. Хто не дотримувався правил гри – того одразу жорстоко вбивали.
Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.