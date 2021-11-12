Чому законопроєкт про амністію бойовиків «Л/ДНР» не став законом? Відповіді другий рік шукає ДБР

Законопроєкт передбачав звільнення від кримінальної відповідальності (за винятком певних тяжких злочинів) учасників збройних формувань, котрі брали участь у діяльності самопроголошених органів у Донецькій, Луганській областях

З вересня 2020 року правоохоронці розслідують кримінальну справу за статтею «Втручання у діяльність державного діяча»

Печерський районний суд Києва на шість місяців (16 квітня 2022 року) продовжив термін досудового розслідування кримінального провадження за статтею «Втручання у діяльність державного діяча». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 9 листопада.

Вказану справу з вересня 2020 року веде Головне слідче управління Державного бюро розслідувань на вимогу суду, який за заявою двох осіб зобов’язав розпочати розслідування. Заявники стверджували, що колишній Голова Верховної Ради порушив відведені законодавством терміни і не підписав законопроєкт №5082 «Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей». Цей законопроєкт 16 вересня 2014 року підтримали народні обранці на закритому засіданні Верховної Ради. Однак до теперішнього часу він не набув статусу закону.

Він передбачав звільнення від кримінальної (а також адміністративної) відповідальності за низку злочинів, за винятком певних тяжких, учасників збройних формувань, осіб, причетних до діяльності таких формувань, тих, хто брав участь у діяльності самопроголошених органів у Донецькій, Луганській областях або протидіяв проведенню антитерористичної операції, на певних умовах (серед яких, зокрема, добровільна здача зброї, боєприпасів тощо).

Дія закону також не мала поширюватися на осіб, які вчинили дії, що призвели до падіння 17 липня 2014 року в Донецькій області літака компанії Malaysia Airlines рейсу МН17, та/або перешкоджали проведенню розслідування цієї авіакатастрофи.

Державне бюро розслідувань зазначило, що у цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялася підозра. Наразі слідство очікує на результати лінгвістичної експертизи та має намір допитати як свідків членів парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо обставин прийняття законопроєкту «Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Крім цього, правоохоронці планують допитати інших можливих свідків, в тому числі народних депутатів, які брали участь у підготовці законопроєкту та голосуванні за нього.

Додамо, що у Верховній Раді IX скликання позафракційні народні депутати Вадим Новинський, Дмитро Шпенов, Сергій Магера, Муса Магомедов і Вікторія Гриб зареєстрували проєкт закону «Про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей». Це відбулося 29 серпня 2019 року. До цього часу його не розглядав парламент.