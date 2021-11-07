Суд дав дев’ять років тюрми командиру взводу «ДНР», який боїться повертатися в Україну

Із 2014 року обвинувачений воює на боці терористичної організації

Соснівський районний суд Черкас заочно визнав винним командира взводу окремого мотострілкового підрозділу військової частини 08818 «ДНР» Вадима Міщенка в участі у терористичній організації та сприянні її діяльності. Покарання для бойовика – позбавлення волі на дев’ять років, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 листопада.

За інформацією слідства, обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Макіївки та Донецької області, з 2014 року є бійцем незаконних збройних формувань «ДНР». Наразі до його обов’язків входить командування підпорядкованим підрозділом та несення чергувань.

У суді колишня дружина бойовика повідомила, що спілкувалася з ним через соцмережу «Вконтакте» та розмовляла по мобільному телефону. Зокрема, терорист хвалився ексдружині, що зарплату отримує в рублях, має звання старшого сержанта, у нього в підпорядкування 18-20 осіб. При цьому обвинувачений наголосив, що не може повернутися в Україну, бо посадять до в'язниці на 15 років.

Суд зазначив, що діяльність «ДНР» як терористичної організації підтверджується зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Також у квітні 2015 року український парламент схвалив постанову, в якій «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями.

«Вадим Міщенко усвідомлював, що «ЛНР» «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації; діють на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей… Чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, і обвинувачений сприяв у діяльності вищевказаних терористичних організаціях», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.