Російська валюта знову дешевшає через новини про нафту



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Падіння російської валюти пов'язане зі зростанням запасів нафти у США

Станом на 11 червня на початку торгів за один долар давали більше 69 рублів, а за євро - 78,5 рубля

Курс російського рубля станом на 11 червня впав у відношенні до основних валют. Про це повідомляється на сайті Московської біржі.

Зазначається, що за один долар на початку торгів давали більше 69 рублів, а за євро - 78,5 рубля.

«Станом на 10:10 долар коштував 68,19 рубля, а євро - 78,51 рубля. В останній раз на таких рівнях російська валюта торгувалася тиждень тому», - йдеться у повідомленні.

Основні російські індекси також падають, індекс Мосбіржі на 1,59%, а РТС - на 2,35%.

Падіння російської валюти пов'язане з ситуацією в США. Після повідомлень про рекордні комерційні запаси нафти вартість сировини пішла вниз. Сорт Brent наблизився до $40 за барель, а WTI опустився нижче $38.

Крім того, прогноз Федеральної резервної системи (ФРС) щодо безробіття та скорочення ВВП в поточному році стурбував інвесторів і призвів до зростання долара у відношенні до менш надійних валют.

На початку тижня, коли країни ОПЕК + домовилися продовжити максимальні обмеження видобутку нафти як мінімум на липень, а, можливо, і довше, рубль піднімався до максимуму за останні три місяці.

Як повідомлялося 10 червня, ціни на нафту знову почали знижуватись через зростання запасів у США.

Нагадаємо, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

До слова, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

Нагадаємо, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту.

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