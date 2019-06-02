В російському Дзержинську вибуховою хвилею пошкоджено понад 100 дитячих установ



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У Дзержинську постраждало близько 70 дитсадків та 31 школа» Фото: Радіо «Говорит Москва»

Конструкції будівель внаслідок інциденту не пошкоджені, але скло у вікнах було вибите

В результаті вибуху, який стався у російському місті Дзержинськ на пороховому заводі «Кристал», постраждали понад 100 освітніх установ для дітей.

Про це заявив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін, повідомляє «Интерфакс».

«Постраждало близько 70 дитсадків та 31 школа», - сказав Нікітін.

Він зазначив, що конструкції будівель внаслідок інциденту не пошкоджені, але скло у вікнах було вибите.

Нікітін пообіцяв, що будуть виділені всі необхідні ресурси для ліквідації наслідків надзвичайної події.

Раніше повідомлялось, що в російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.