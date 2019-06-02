Вибух на тротиловому заводі в РФ: кількість постраждалих зросла до 85



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В суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (РФ) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу

За останніми даними, серед постраждалих 39 працівників заводу, а 46 людей - жителі міста

В російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ Росії.

За останніми даними, серед постраждалих 39 працівників заводу, а 46 людей - жителі міста.

«На стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб, з них одна пацієнтка у важкому стані, близькому до середнього, 15 - середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам», - повідомили в російському МОЗ.

Раніше повідомлялось про 79 постраждалих.

Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.