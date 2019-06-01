На заводі з виробництва тротилу в Росії сталися вибухи: є постраждалі (фото, відео)
Повідомляється про щонайменше 19 постраждалих
На заводі «Кристал» у місті Дзержинськ у Росії сталося кілька вибухів. Про це повідомляють російські ЗМІ.
На місце виїхали екстрені служби.
Вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу. Попередньою причиною називають порушення технологічного процесу.
Це спричинило пожежу на площі 100 кв. метрів. В екстрених службах зазначили, що в результаті вибухів є обвалення, зокрема, адміністративної будівлі. В деяких будинках вибито скло у вікнах.
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Мы так торопимся наделать побольше взpывчaтки, что она не выдерживает такой спешки(( Город Дзeржинcк Нижегopодской области. МЧС уточняет - на предприятии сохраняется угроза повторных взрывов. . . Власти Нижегородской области информируют, что пострадавшим в ходе взрыва на ГосНИИ «Кристалл» оказывается необходимая медпомощь «На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим – ОКОЛО 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести», - сообщила и.о. министра здравоохранения региона.
У місті створено оперативний штаб.
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Что-то у нас в городе произошло!!! Такие два взрыва прогремели УЖАС! Друзья звонят спрашивают живы мы или уже нет. #дзержинск #нижегородскаяобласть
Загроза повторних вибухів зберігається.
ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху постраждали 19 людей.