На заводі з виробництва тротилу в Росії сталися вибухи: є постраждалі (фото, відео)



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Повідомляється про щонайменше 19 постраждалих

На заводі «Кристал» у місті Дзержинськ у Росії сталося кілька вибухів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На місце виїхали екстрені служби.

Вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу. Попередньою причиною називають порушення технологічного процесу.

Це спричинило пожежу на площі 100 кв. метрів. В екстрених службах зазначили, що в результаті вибухів є обвалення, зокрема, адміністративної будівлі. В деяких будинках вибито скло у вікнах.

У місті створено оперативний штаб.

Загроза повторних вибухів зберігається.

ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху постраждали 19 людей.