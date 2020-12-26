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    У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт

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    <p>Десятки будівель та міська інфраструктура Нешвілла пошкоджені</p> <p></p> - У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт

    Десятки будівель та міська інфраструктура Нешвілла пошкоджені

    Фото: Metro Nashville PD

    За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень

    В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом.

    Про це йдеться в повідомленні департаменту місцевої поліції.

    «Департамент поліції Нешвілла, ФБР та Управління боротьби з незаконним обігом зброї, алкоголю й тютюну розслідують вибух, який стався о 6:30 ранку на 2-й Авеню, до якого був залучений транспортний засіб. Ситуація виглядає як умисний акт», – зазначається в повідомленні.

    За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

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    У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт
    У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт
    У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт
    У США вибухнув замінований автомобіль: поліція допускає теракт
    Фото: Nashville Fire Dept

    Відомо, що офіцери виявили автофургон, припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

    На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. Розслідування триває.

    До слова, цього тижня у Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених.

    Теги: вибух теракт США ФБР автомобіль розслідування поліція інфраструктура
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