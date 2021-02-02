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    У світі

    Сценарист «Сімпсонів» помер від Covid-19

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    <p><span>Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером<o:p></o:p></span></p> - Сценарист «Сімпсонів» помер від Covid-19

    Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером

    Марк Вілмор боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав

    У США помер 57-річний сценарист анімаційного серіалу «Сімпсони» Марк Вілмор

    Про це 1 лютого повідомив його брат Ларрі Вілмор у Twitter.

    Відомо, що Марк Вілмор раніше захворів на Covid-19. Водночас, у нього були й інші проблеми зі здоров'ям, від яких він страждав протягом кількох років.

    «Мій дорогий брат, Марк Едвард Вілмор, відійшов у вічність минулої ночі. Він боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав», – зазначив брат сценариста.

    Зазначимо, Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером. У 2002 році він приєднався до колективу авторів «Сімпсонів». До цього він писав сценарії для «Вечірнього шоу» з Джеєм Лено. Вілмор був багаторазовим номінантом на премію «Еммі», а в 2008 році – виграв її за продюсування епізоду Eternal Moonshine of the Simpson Mind або «Вічне сяйво сімпсонівського розуму», прем'єра якого відбулася 17 грудня 2007 року.

    Раніше повідомлялося, що на Бориспільщині Covid-19 забрав подружжя.

    До слова, 1 лютого помер відомий український режисер Сергій Проскурня.

    Теги: США смерть мультфільм Сімпсони коронавірус
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