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    У світі

    Вибух фургона в Нешвіллі: поліція виявила людські рештки

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    <span>В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом</span> - Вибух фургона в Нешвіллі: поліція виявила людські рештки
    В американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом
    Фото: АР

    Поки залишається нез’ясованим, як останки пов'язані з вибухом

    Американські правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.

    Про це повідомляє АР із посиланням на джерела.

    «Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських рештків поблизу вибуху, який прогримів у центрі міста Нешвілл у Різдвяну ніч», – пише ЗМІ.

    Поки залишається нез’ясованим, як ці останки пов'язані з вибухом, і «чи можуть вони належати особі, яку вважають винною, або жертві». Решта деталей не повідомляється.

    Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актомЗа попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

    У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. 

    До слова, цього тижня у Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених.

    Теги: вибух США автомобіль поліція інфраструктура
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