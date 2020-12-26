Вибух фургона в Нешвіллі: поліція виявила людські рештки
Поки залишається нез’ясованим, як останки пов'язані з вибухом
Американські правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.
Про це повідомляє АР із посиланням на джерела.
«Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських рештків поблизу вибуху, який прогримів у центрі міста Нешвілл у Різдвяну ніч», – пише ЗМІ.
Поки залишається нез’ясованим, як ці останки пов'язані з вибухом, і «чи можуть вони належати особі, яку вважають винною, або жертві». Решта деталей не повідомляється.
Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.
У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.
До слова, цього тижня у Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених.