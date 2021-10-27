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    В Японії працює найдорожчий у світі фруктовий магазин: які там ціни

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    Ціни у фруктовому салоні кусаються - В Японії працює найдорожчий у світі фруктовий магазин: які там ціни
    Ціни у фруктовому салоні кусаються
    Фото з відкритих джерел

    Товари в новому магазині позиціонують не як їжу, а як вишукані подарунки

    У столиці Японії – Токіо – працює фруктовий салон «Сембікія». Це головний магазин японського фруктового «гіганта» – фірми «Сембікія». Про це пише twnews.co.uk.

    Компанією з 1834 року керує одна і та ж сім’я. У той час це була звичайна фруктова лавка, але одного разу дружина власника магазину в другому поколінні вирішила, що вони можуть заробити гроші й іншим способом.

    Близько 80-90% товарів магазину купують як подарунок, тому що в Японії на офіційні заходи (весілля, ділові переговори і візити до лікарні) прийнято дарувати дорогі фрукти.

    Тут можна купити яблука Сека-ічі по 21 долару за одну штуку. У перекладі з японської Сека-ічі означає «кращий у світі».

    Квадратний кавун – всього за 212 доларів. 69 доларів доведеться віддати за пачку королівської полуниці (12 штук).

    Вишні по $159,50 за ящик (тобто по $4 за штуку). Фруктове асорті з шести фруктів обійдеться у $170.

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    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Диня Юбарі (одна за $160, або дві за $265). Це найдорожчі фрукти на землі. Одного разу таку диню продали на аукціоні за $23 500. Ці дині вирощують в ідеальних теплицях і накривають капелюхами, щоб вони не висохли на сонці. Кожна рослина дає всього один плід, і щоб отримати найсолодші фрукти, фермери зрізають плоди раніше терміну.

    Сім’я Сембікія заявляє, що саме вона започаткувала традицію дарування дорогих фруктів.

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    Теги: Японія магазин фрукти
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    В Японії працює найдорожчий у світі фруктовий магазин: які там ціни