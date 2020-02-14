Експерти розповіли, як правильно вибрати стиглий ананас



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Незважаючи на те, що м'якоть ананаса на 85% складається з води, в ньому містяться вітаміни А, В1, В2, В12, РР, калій, залізо, мідь, цинк, кальцій, магній, марганець, йод

Ананас - це більше, ніж просто смачний тропічний фрукт. Він має безліч корисних властивостей

На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений ананасам. Ці ароматні тропічні фрукти вже давно перестали бути для нас екзотикою. Їх можна зустріти в будь-якому супермаркеті в різних видах: свіжі, консервовані, заморожені, сушені. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати стиглі і якісні ананаси, чим ці фрукти корисні для організму і чи правда, що вони допомагають схуднути.

«Про існування ананасів люди дізналися п'ять століть тому, - розповідає Олександр Лук'яненко. - Європейські дослідники, які вперше зустріли ці фрукти в Південній Америці, назвали їх «сосновими яблуками». Христофор Колумб описав цей фрукт як «соснову шишку, але вдвічі більше, з чудовим смаком і великою користю». До нас ананаси потрапили в ХVII столітті і були дуже дорогим частуванням. Один свіжий фрукт коштував, як ціла корова».

Ананас - це більше, ніж просто смачний тропічний фрукт. Він має безліч корисних властивостей. Незважаючи на те, що м'якоть ананаса на 85% складається з води, в ньому містяться вітаміни А, В1, В2, В12, РР, калій, залізо, мідь, цинк, кальцій, магній, марганець, йод, а ще - лимонна і аскорбінова кислоти.

«Ананас стимулює травлення, підвищує апетит і очищає кишечник, - розповідає експерт по здоровому харчуванню Алексія Май. - Вживання ананаса запобігає розвитку атеросклерозу, знижує кров'яний тиск і розріджує кров. Крім того, ананас містить спеціальну активну речовину - бромелайн, яка розщеплює білок і є сильним протизапальним засобом. Ананасовий сік корисний при переїданні. А ще цей фрукт - низькокалорійний: у 100 грамах м'якоті ананаса - всього 50 кілокалорій. Головний його недолік - підвищена кислотність, яка може подразнювати слизові оболонки у роті, кишечнику і шлунку. Тому не слід з'їдати за один раз велику кількість фрукта».

На що слід звертати увагу при виборі ананаса, розповів Максим Діденко, експерт з якості екзотичних фруктів:

1. Перевірити якість ананаса можна на дотик. При стисненні він повинен бути пружним, але при цьому злегка подаватися натиску. Шкірка повинна бути золотисто-жовтого кольору, з невеликою пазеленню до верхівки. Якщо вона зелена, ананас незрілий.

2. Покрутите верхівку ананаса. У стиглого плода вона трохи провертається. Коричневі та зів'яле листя говорять про те, що плід вже несвіжий.

3. Вирвіть листочок з центру крони ананаса. Якщо він висмикується без особливих зусиль - плід дозрів. Однак, якщо його можна витягти занадто легко, не виключено, що ананас почав підгнивати.

4. Понюхайте ананас. Якщо відчуваєте сильний солодкий аромат - плід зрілий. Ні запаху? Незрілий! А якщо запах занадто різкий, ананас почав бродити. На перестиглих ананасах, як і на бананах, з'являються темні цятки. Якщо вони є, не беріть плід. Він, швидше за все, перезріло.

5. Стиглий цілий ананас можна зберігати під час кімнатній температурі не більше тижня, а в холодильнику - до двох тижнів. В нарізаному вигляді ананас можна тримати при кімнатній температурі він дуже швидко псується. А ось в замороженому вигляді фрукт зберігає свіжість до 6-ти місяців.

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