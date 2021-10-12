Українську малину вперше експортували до США й Канади

Вперше великі партії замороженої малини українського виробництва були експортовані в США і до Канади

За інформацією аналітиків EastFruit, у 2021 році сталася епохальна подія для ягідного бізнесу України – вперше великі партії замороженої малини українського виробництва були експортовані в США і до Канади.

Українська плодоовочева асоціація (УПОА) уточнила деталі цієї важливої для країни угоди – по одній партії малини було відправлено в Канаду і в США в розмірі одного морського контейнера.

Логістика зайняла близько півтора місяця, а покупець залишився задоволений якістю поставленої продукції й розглядає можливість продовження співпраці з українськими постачальниками на постійній основі.

Важливість цієї події для розвитку виробництва та заморозки ягоди в Україні пояснюється високим рівнем вимог до якості продукції та логістики, які були успішно виконані українськими постачальниками.

Відповідно, український експортер малини попередньо успішно пройшов сертифікацію FDA (The United States Food and Drug Administration).

Другий важливий момент цієї події полягає в тому, що США та Канада традиційно платять вищі ціни за імпортну малину, ніж інші великі країни-імпортери, що створює непогані можливості для українських експортерів для інвестицій у підвищення якості продукції.

Природно, що вища імпортна ціна обумовлена високими якісними параметрами продукції. А FDA повертає продукцію, яка не відповідає їх стандартам і вимогам з безпеки, коштом постачальника, і публікує повну інформацію про проблему із зазначенням їх назви фірми-експортера.

Тому для репутації країни-експортера і компанії-постачальника дуже важливо відповідати вимогам.

«На США і Канаду припадає близько 80% всього глобального імпорту замороженої малини в вартісному вимірі та близько 65% в натуральному. Однак Україна традиційно експортувала заморожену малину переважно в Польщу, яка добре заробляє на реекспорті української малини в інші країни світу. Тому вихід на прямі постачання замороженої малини в країни з високим рівнем імпортних цін на цю ягоду є дуже важливим кроком для подальшого розвитку ягідного бізнесу в Україні. Адже в такому разі українські заморожувачі ягоди зможуть підвищити технологічний рівень перероблення та доопрацювання замороженої малини та платити вищу ціну постачальникам, а ті своєю чергою підвищувати якість сировини», – пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Україна втрачає мільйони при експорті ягід у Польщу. Ці гроші залишаються польським реекспортерам української ягоди. Однак в останні роки намітилася позитивна тенденція диверсифікації експорту замороженої малини з України. Зокрема, істотно зросли прямі експортні відвантаження української малини в Німеччину, Францію, Італію та Нідерланди. Поява в списку країн-імпортерів замороженої малини США і Канади дозволить ще більше диверсифікувати експорт, тим більше що українські виробники вже в цьому році планують істотно розширити площі під малиною.

Відзначимо, що США імпортує заморожену малину переважно з Чилі, Мексики та Сербії. При цьому Сербія, найбільший світовий експортер замороженої малини, активно нарощувала постачання своєї ягоди в США, вважаючи цей ринок одним зі своїх пріоритетів. У 2020 році Сербія вперше експортувала в США понад 10 тис. тонн замороженої малини та майже наздогнала за обсягом експорту Мексику.

Для порівняння: Польща експортувала в США у 2020 році лише 281 тонну малини. Динаміка експорту польської замороженої малини в США залишається негативною вже кілька років поспіль – раніше, у 2018 році, Польща постачала понад 400 тонн малини в США.

Канада імпортує заморожену малину з Чилі, Сербії, США та Мексики. У Канаду Сербія теж нарощує експорт і у 2020 році постачила рекордний обсяг замороженої малини – 6,8 тис. тонн. Польща постачає в Канаду приблизно такий же обсяг замороженої малини, як і США.

Відповідно, для України, яка входить у п'ятірку найбільших світових експортерів замороженої малини, дуже важливо закріпитися на цих двох найважливіших ринках збуту. Особливо це важливо на тлі очікуваного зростання обсягів виробництва всіх видів ягід у 2022–2024 роках. Залишається сподіватися, що рости буде не тільки обсяг, а й якість вироблених ягід.

Джерело: texty.org.ua