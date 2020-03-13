Експерти розповіли про користь авокадо для організму



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Авокадо варто постійно включати в свій раціон

Авокадо цілком може замінити м'ясо, адже в ньому багато легкозасвоюваного рослинного білка, вітамінів і мінералів!

На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений унікальному фрукту - авокадо. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розібралися, як вибрати стиглий і якісний плід і чим цей продукт корисний для нашого організму.

«Стародавні ацтеки вважали авокадо символом любові та родючості, - розповідає Олександр Лук'яненко. - Вони називали його «аукатль», а ще «лісове масло» або «масло бідняка» - за його жирність і дешевизну. І хоча людина вирощує авокадо вже кілька тисячоліть, популярним цей фрукт став лише недавно, коли виробники зуміли переконати публіку в тому, що він корисний, поживний і дуже смачний».

Авокадо варто постійно включати в свій раціон. Цей фрукт цілком може замінити м'ясо, адже в ньому багато легкозасвоюваного рослинного білка, вітамінів і мінералів! Він є відмінним джерелом вітамінів С, Е, К і В6, а також рибофлавіну, ніацину, пантотенової кислоти, магнію і калію. Ці зелені плоди також містять лютеїн, бета-каротин і жирні кислоти омега-3, омега-6, а також омега-9. Регулярне вживання авокадо сприяє поліпшенню травлення і роботи серцево-судинної системи.

«Плоди авокадо по праву називають «Суперфуд» і зараховують до одних з найкорисніших для здоров'я продуктів, - каже експерт по здоровому харчуванню Алексія Май. - Їх вживання корисно для серця, судин і зору. Ці зелені фрукти - ефективний антиоксидант, який захищає наші клітини від старіння. Плоди також містять корисні жири, які прискорюють обмін речовин і дають тривале почуття ситості. Крім того, фітостероли підвищують сексуальну активність, а вітаміни Е і фолієва кислота добре впливають на репродуктивну систему. Але не слід забувати, що побічні дії можуть виникати при вживанні кісточок або шкірки авокадо, так як в них міститься токсин персен. Він може спровокувати нудоту і харчове отруєння».

Також у «Корисній програмі» розповіли, як вибрати стиглі авокадо. За словами експерта з якості екзотичних фруктів Максима Діденка, слід звертати увагу на колір шкірки, твердість плоду і його запах.

1. Смачне, зріле авокадо має рівномірний колір і середню м'якість. Плід повинен бути приємно пружним, але не твердим, без темних плям і білого нальоту. Ямка після натискання має відновлюватися протягом кількох секунд.

2. М'якоть стиглого авокадо всередині повинна бути світлою, маслянистою, з легким горіховим ароматом. У недозрілого плоду м'якоть світло-зелена, тверда і гірка.

3. Ознаками переспілого авокадо можуть служити його надмірна м'якість, темні точки, цвіль і плями на шкірці.

Якщо ви купили недозрілі плоди, то цілком можете довести їх до кондиції самостійно.

«Помістіть авокадо в паперовий пакет і покладіть в сухе темне місце. При кімнатній температурі через 1-2 дні плоди будуть готові до вживання», - радить експерт із якості екзотичних фруктів Максим Діденко.