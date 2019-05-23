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    Технології

    Panasonic зупиняє співпрацю з Huawei

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    Panasonic зупиняє співпрацю з Huawei

    Panasonic займалася постачанням електронних комплектуючих китайської компанії

    Panasonic вирішила зупинити всі торгові операції з Huawei. Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

    Таке рішення пов’язане з тим, що американська адміністрація фактично заборонила своїм підприємцям поставляти необхідні компоненти для компанії Huawei.

    Panasonic займалася постачанням електронних комплектуючих китайської компанії.

    Три головних японських мобільних оператора NTT Docomo, SoftBank і KDDI 22 травня оголосили, що відкладають вже запланований початок продажів нових моделей смартфонів Huawei.

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    Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

    Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

    У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

     

    Джерело: УНН

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