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    Технології

    Японці створили акумулятор, що самовідновлюється

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    Шари цього акумулятора утримуються силою кулонівського тяжіння, а в звичайних - силою Ван-дер-Ваальса, що поступається першій за силою - Японці створили акумулятор, що самовідновлюється
    Шари цього акумулятора утримуються силою кулонівського тяжіння, а в звичайних - силою Ван-дер-Ваальса, що поступається першій за силою

    Дана технологія може бути застосована, як в смартфонах, так і в автомобілях

    У Японії група вчених створила унікальну технологію для створення самовідновлювальних акумуляторів. Про це пише EurekAlert.

    Зазначається, що зараз в пристроях використовуються або літій-іонні, або натрій-іонні акумулятори.

    «Обидва ці типи батареї з часом втрачають свою початкову ємність через численні перезарядження.

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    Це відбувається через те, що шари акумулятора всередині починають розкладатися і утворюють тріщини, що, в свою чергу, зменшує здатність батареї заряджатися. У якийсь момент користувач зіштовхується з необхідністю заміни акумулятора», - йдеться у повідомленні.

    Видання стверджує, що нова японська технологія дозволила вченим створити спеціальний відновлювальний матеріал, що збільшує час зношеності батареї.

    «Шари цього акумулятора утримуються силою кулонівського тяжіння, а в звичайних - силою Ван-дер-Ваальса, що поступається першій за силою», - стверджують вчені.

    Також матеріал, створений японцями, може самовідновлюватися. Дана технологія може бути застосована, як в смартфонах, так і в автомобілях.

    Раніше повідомлялося, що Samsung запатентувала акумулятор, здатний заряджатися за 12 секунд.

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