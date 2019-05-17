Японці створили акумулятор, що самовідновлюється



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Шари цього акумулятора утримуються силою кулонівського тяжіння, а в звичайних - силою Ван-дер-Ваальса, що поступається першій за силою

Дана технологія може бути застосована, як в смартфонах, так і в автомобілях

У Японії група вчених створила унікальну технологію для створення самовідновлювальних акумуляторів. Про це пише EurekAlert.

Зазначається, що зараз в пристроях використовуються або літій-іонні, або натрій-іонні акумулятори.

«Обидва ці типи батареї з часом втрачають свою початкову ємність через численні перезарядження.

Це відбувається через те, що шари акумулятора всередині починають розкладатися і утворюють тріщини, що, в свою чергу, зменшує здатність батареї заряджатися. У якийсь момент користувач зіштовхується з необхідністю заміни акумулятора», - йдеться у повідомленні.

Видання стверджує, що нова японська технологія дозволила вченим створити спеціальний відновлювальний матеріал, що збільшує час зношеності батареї.

«Шари цього акумулятора утримуються силою кулонівського тяжіння, а в звичайних - силою Ван-дер-Ваальса, що поступається першій за силою», - стверджують вчені.

Також матеріал, створений японцями, може самовідновлюватися. Дана технологія може бути застосована, як в смартфонах, так і в автомобілях.

Раніше повідомлялося, що Samsung запатентувала акумулятор, здатний заряджатися за 12 секунд.