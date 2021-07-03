  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Вмикайте мозок біля водойм!» Рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники просять українців припинити множити страшну статистику - «Вмикайте мозок біля водойм!» Рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику
    Рятувальники просять українців припинити множити страшну статистику
    Фото: ДСНС України/Facebook

    В Україні 3 липня зафіксували сумний рекорд

    Рятувальники закликали українців бути уважними біля водойм, адже 3 липня зафіксували сумний рекорд.

    «Люди, схаменіться! У нас за півдня – чотири потопельника! Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову – Дніпро, сорокарічна жінка... Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! а також проста народна мудрість: «не знаєш броду – не лізь у воду!». Припиніть множити страшну статистику, вмикайте мозок біля водойм!», – ідеться у дописі ДСНС України у Facebook.

    Нагадаємо, у середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

    Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

    Читайте також: Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру
    Теги: Київ ДСНС Дніпро Кривий Ріг потонули рекорд рятувальники Facebook жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вмикайте мозок біля водойм!» Рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику