«Вмикайте мозок біля водойм!» Рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику

В Україні 3 липня зафіксували сумний рекорд

Рятувальники закликали українців бути уважними біля водойм, адже 3 липня зафіксували сумний рекорд.

«Люди, схаменіться! У нас за півдня – чотири потопельника! Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову – Дніпро, сорокарічна жінка... Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! а також проста народна мудрість: «не знаєш броду – не лізь у воду!». Припиніть множити страшну статистику, вмикайте мозок біля водойм!», – ідеться у дописі ДСНС України у Facebook.

Нагадаємо, у середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини.

Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.