«Вмикайте мозок біля водойм!» Рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику
В Україні 3 липня зафіксували сумний рекорд
Рятувальники закликали українців бути уважними біля водойм, адже 3 липня зафіксували сумний рекорд.
«Люди, схаменіться! У нас за півдня – чотири потопельника! Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову – Дніпро, сорокарічна жінка... Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! а також проста народна мудрість: «не знаєш броду – не лізь у воду!». Припиніть множити страшну статистику, вмикайте мозок біля водойм!», – ідеться у дописі ДСНС України у Facebook.
Нагадаємо, у середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини.
Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.
Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.
24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.
23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.
Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.