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    У світі

    Вашингтон звинуватив Москву у провокуванні насильства в США

    • Розсилка
    Вашингтон звинуватив Москву у провокуванні насильства в США

    Держдеп США викликав російського дипломата

    Помічник держсекретаря США Весс Мітчелл викликав тимчасового повіреного в справах РФ в США Дмитра Жирнова, щоб висловити невдоволення використанням Росією соцмереж для втручання в справи Сполучених Штатів. Про це у неділю, 5 серпня, повідомила речниця Держдепартаменту США Хізер Ноєрт.

    «Помічник держсекретаря Мітчелл викликав тимчасового повіреного у справах Росії в Сполучених Штатах Жирнова, щоб той відповів на питання, що стосуються спроб Кремля використовувати повідомлення в соціальних мережах для провокування насильства і розколу в США», - повідомила вона в Twitter. Ноєрт також додала, що Вашингтон «не терпітиме такого агресивного втручання».

    Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і, ймовірно, Північна Корея втручалися у внутрішні справи США.

    «Ми повинні покласти край втручанням і зупинити тих, хто атакує нас», - підкреслив він.

    Нещодавно спецслужби США повідомили про небезпеку втручання Росії в майбутні вибори в Сполучених Штатах. Наразі відповідні відомства роблять все, аби убезпечити легітимність виборів до Конгресу в листопаді цього року та президентських виборів в США 2020 року. Нині у США триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

    Джерело: Deutsche Welle

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