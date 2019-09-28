Вбивство чеченця у Берліні було сплановано та здійснено за участі Росії, – Bellingcat



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Ймовірний вбивця спочатку виїхав з Москви в Париж, а потім до Варшави, де п’ять днів винаймав кімнату в готелі

Вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у столиці Німеччини було операцією, а виконавець діяв за активної підтримки Російської Федерації.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Dossier Center і Spiegel Online, повідомляє «Європейська правда».

23 серпня Хангошвілі застрелили в парку Берліна, коли він йшов до мечеті. Вбивця втік на велосипеді, але потім затриманий поліцією, коли перехожі повідомили, що він викинув перуку та зброюю у річку.

У Bellingcat повідомили, що в під час розслідування знайдені переконливі докази того, що підозрюваний їхав до Берліна з підробленими документами «при активній підтримці російської держави, яка створила всебічний, давній паперовий слід для цієї вигаданої персони для того, щоб допомогти йому отримати необхідні документи про подорожі та страхування, і – головне – шенгенську візу».

«Ці висновки виключають гіпотезу про те, що це була організована злочинність чи навіть напівофіційна операція, яка отримала лише обмежену підтримку окремих корупціонерів», – йдеться у повідомленні.

За даними, ймовірний вбивця спочатку виїхав з Москви в Париж, а потім до Варшави, де п’ять днів винаймав кімнату в готелі. За цей час він з’їздив в Берлін, що вказує на його намір повернутися до Варшави після берлінської операції.

У публікації Spiegel наводиться фотокопія анкети «Вадима Соколова», згідно з якою 49-річний чоловік, отримав номер платника податків тільки в липні цього року.

Німецьке видання інформує, що за адресою, за якою нібито мешкає «Соколов», таку людину ніхто не знає. Крім цього, автори доповіді стверджують, що телефон місця роботи «Соколова» – ЗАТ «Руст», про яке повідомлялося в пакеті документів для отримання візи до ЄС, повністю збігається з номером компанії, якою володіє Міністерство оборони РФ.

У доповіді відкидається припущення, що «Соколов» і колишній майор поліції Володимир Степанов, який відбуває 24-річний термін в Росії, – одна і та сама особа, як вважалося раніше.

«Джерело підтвердило, що, за даними на середину вересня 2019 року, Степанов все ще відбуває термін», – пишуть автори.

Німеччина офіційно не звинувачувала Кремль у причетності до злочину.