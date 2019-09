У Європі пройшли демонстрації на захист клімату

Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг

У багатьох європейських країнах у п’ятницю, 27 вересня, відбулися акції на захист клімату «Fridays for Future».

У Німеччині на демонстрації вийшли тисячі людей, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені, Нюрнберзі та інших містах. Проте учасників було набагато менше, ніж тижнем раніше, коли на вулиці країни вийшли 1,4 мільйона людей, повідомляє DW.

У Швеції, на батьківщині школярки-активістки Грети Тунберг, яка є ініціаторкою руху «Fridays for Future», демонстрації пройшли в найбільших містах – Стокгольмі, Мальме, Уппсалі і Умео.

MASSIVE crowds across Europe on the streets today for another round of climate strikes



But this is just the beginning. https://t.co/64SlV4FA4P #ClimateStrike pic.twitter.com/rtl2dsJSkB