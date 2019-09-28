У Європі пройшли демонстрації на захист клімату



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Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг

У багатьох європейських країнах у п’ятницю, 27 вересня, відбулися акції на захист клімату «Fridays for Future».

У Німеччині на демонстрації вийшли тисячі людей, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені, Нюрнберзі та інших містах. Проте учасників було набагато менше, ніж тижнем раніше, коли на вулиці країни вийшли 1,4 мільйона людей, повідомляє DW.

У Швеції, на батьківщині школярки-активістки Грети Тунберг, яка є ініціаторкою руху «Fridays for Future», демонстрації пройшли в найбільших містах – Стокгольмі, Мальме, Уппсалі і Умео.

MASSIVE crowds across Europe on the streets today for another round of climate strikes



But this is just the beginning. https://t.co/64SlV4FA4P #ClimateStrike pic.twitter.com/rtl2dsJSkB — 350.org Europe (@350Europe) September 27, 2019

Масові акції відбулися в Італії, де на вулиці, за даними оранізаторів, вийшли більше як мільйон людей. Понад 200 тисяч мітингарів зібралися в Римі, більшість з них – молодь. У Мілані в демонстрації взяли участь понад 150 тисяч осіб. Крім того, акції пройшли в Неаполі, Генуї, Палермо, Туріні, Флоренції, Кальярі, Больцано і Барі.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте у серії повідомлень у Twitter назвав кліматичну акцію «надзвичайною» та пообіцяв «конкретні рішення» щодо захисту клімату.

Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, яка вже понад рік організовує акції Fridays for Future. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу. 16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня, у Новій Зеландії десятки тисяч дітей і дорослих вийшли на мітинг за захист клімату.

Нагадаємо, Німеччина, 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.