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Вбивство пропагандистки Дугіної: російський суд заочно заарештував українку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вбивство пропагандистки Дугіної: російський суд заочно заарештував українку
У суді зазначили, що Вовк перебуває у міжнародному розшуку
фото з відкритих джерел

Суд обрав щодо Вовк запобіжний захід у вигляді взяття під варту

Басманний суд Москви у середу заочно заарештував Наталію Вовк у справі про вбивство дочки ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна – Дар'ї. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

«Суд обрав щодо Вовк запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту затримання на території РФ або екстрадиції», – йдеться в повідомленні.

У Росії Вовк обвинувачують у вбивстві, вчиненому групою осіб у небезпечний спосіб за мотивами політичної чи іншої ненависті. За це у РФ передбачено позбавлення волі строком від восьми до 20 років. У суді зазначили, що Вовк перебуває у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.

Читайте також: Навіщо Росії мертва дочка Дугіна. Версії
Теги: росія суд Дугін

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