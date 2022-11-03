Вбивство пропагандистки Дугіної: російський суд заочно заарештував українку

Суд обрав щодо Вовк запобіжний захід у вигляді взяття під варту

Басманний суд Москви у середу заочно заарештував Наталію Вовк у справі про вбивство дочки ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна – Дар'ї. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

«Суд обрав щодо Вовк запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту затримання на території РФ або екстрадиції», – йдеться в повідомленні.

У Росії Вовк обвинувачують у вбивстві, вчиненому групою осіб у небезпечний спосіб за мотивами політичної чи іншої ненависті. За це у РФ передбачено позбавлення волі строком від восьми до 20 років. У суді зазначили, що Вовк перебуває у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.