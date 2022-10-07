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Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
Дар’я Дугіна загинула у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою
фото з відкритих джерел

Раніше The New York Times написала статтю про український слід у вбистві Дугіної

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Про це глава держави розповів в інтерв’ю ВВС.

Журналіст поставив питання: «США вважають, що ви або Україна стоїте за нещодавнім вбивством російської журналістки (Дарії Дугіної - ред.). Ви можете сказати, чи це правда?"

«Ми не маємо до цього відношення», – відповів президент.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.

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Теги: вбивство дочка Дугін книги Нацгвардія поліція президент Україна

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