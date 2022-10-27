У Польщі виник скандал через презентацію книжки Дугіна

Після скандалу у соцмережах презентацію книги Дугіна скасували

У Гданській Вищій Школі в Польщі мала відбутися презентація книги ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна. Однак через масове обурення у соцмережах захід скасували, повідомляє «Польське радіо».

Презентація мала відбутися в суботу, 29 жовтня. В університеті заявили, що орендарі приміщення не повідомили, з якою метою його винаймають.

«Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію», – йдеться у повідомленні університету.

Олександр Дугін – ультраправий російський ідеолог, який допоміг «посіяти зерно для вторгнення Росії в Україну». Він із задоволенням виступає за насильство. У 2014 році він, зокрема, заявив, що «українців треба вбивати, вбивати і вбивати».

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.