Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)
Кому джихад, кому хрестовий похід, аби тільки російське гарматне м'ясо йшло на смерть
колаж: glavcom.ua

Загарбники сподіваються, що  релігійний фанатизм може згуртувати та затуманити розум росіян

Кілька днів тому в російських пропагандистів стала помітною зміна риторики: вони практично одночасно заговорили про так звану потребу в «десатанізації» України. Після казочок про «денацифікацію» жодна адекватна людина кремлівським рупорам не повірить, однак роблять це вони неспроста. «Главком» проаналізував, для чого загарбникам знадобилася релігійна риторика.

Навіщо це Кремлю?

У Кремлі вирішили змінити тактику та ідеологічну пластинку про нацистів, яка вже всім добряче приїлася і вже не викликає резонансу в електорату, замість того вони почали впроваджувати нові тези, які переводять простий люд в духовну площину існування. Таку думку висловив кандидат філософських наук Андрій Городницький.

«Кадиров різко згадав про джихад (священну війну). Дугін про добро та зло, Соловйов про пекло та рай та волання про церкви... Вони думають, що деградація їхнього суспільства та масова пропаганда двох речей – «вєлікой оттєчіствєнной войни» і «православной вєри» допоможе їм переконати народ не протестувати проти чорних мішків, які з заздрісливою регулярність почали приходити в домівки простих росіян», – вважає Городницький. 

Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео) фото 1
Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео) фото 2

Загарбники сподіваються, що духовні скрєпи та релігійний фанатизм може згуртувати та затуманити розум росіян.

Гвалт пропагандистів

Днями помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

«Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – «Главком») перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей», – сказав він.

Один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов активно розвиває цю риторику: «Учора ввечері Рамзан Кадиров написав: «Це джихад! Це священна війна!». І він має рацію. Наші хлопці зараз воюють проти абсолютного зла. А їм у спину плюють, сміються, хихикають... не мають навіть найменшого уявлення, що таке Батьківщина».

Згаданий глава Чечні Рамзан Кадиров пішов ще далі: він не просто грає на релігійних почуттях мусульман, намагаючись змалювати війну в Україні як джихад і закликаючи стирати з лиця землі українські міста.

Кадиров чудово знає, що на боці ЗСУ в Україні воюють кілька чеченських батальйонів. Тож заклики до буцімто «священної війни» – ніщо інше, як братовбивча риторика та особиста помста.

Пропагандист Олександр Дугін взагалі змішав грішне і праведне, намагаючись вибілити російських терористів. У нього не тільки Україні буцімто вселенське зло, але й весь Захід. 

«Ангели та біси. Поле битви Україна. З одного боку ми – свята Русь, і проти нас сили абсолютного світового історичного зла. Тому ми все частіше говоримо про кінець часів, Армагеддон і апокаліпсис. Це все відбувається на наших очах... Це війна духу, війна Росії з НАТО (про Україну не може йтися), війна неба проти пекла та війна ідеологій... Західна цивілізація має сатанинський характер. Ідея Заходу – це абсолютна брехня, перевертання справжніх пропорцій розуму», – істерив пропагандист. 

Позиція російської церкви

До хору істерії пропагандистів долучився й очільник РПЦ Кирило. Він взагалі назвав Путіна «борцем з Антихристом». Згідно з логікою Кирила, Путін бореться проти однополярного світу, а той є проявом глобалізму. Суть цього явища – створення у світі умов появи одноосібного правителя, яким буде Антихрист. За його приходом, нагадав Гундяєв, настане кінець світу.

Одними з рис апокаліпсиса, що надходить, глава РПЦ назвав евтаназію, ЛГБТ-шлюби та генетичні експерименти. Зупинити все це, упевнений Кирило, може лише диктатура більшості, яка не надасть меншості (зокрема ЛГБТ) права голосу: саме це, на думку Кирила, і є справжня демократія.

Думка аналітиків 

Аналітики Інституту вивчення війни ISW теж відзначили релігійну риторику рашистів. Тепер у Росії християн закликають до боротьби з сатанізмом в Україні, а мусульман – до джихаду. На думку експертів, рашисти намагаються пов'язати в одну концепцію християн та мусульман, особливо після інциденту на полігоні у Бєлгородській області, коли релігійна суперечка призвела до того, що військові-мусульмани відкрили вогонь і вбили до 20 своїх товаришів по службі. 

Це робиться для того, аби задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

Як інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, маячню російських пропагандистів навіть коментувати не варто. 

«Цілком ймовірно, що росіяни дійсно на підсвідомому рівні вірять, що «в Україні їм пороблено», але те, що про це цілком серйозно говорять у раді безпеки РФ, свідчить на користь того, що з безпекою у пересічних росіян при такій владі дійсно не все гаразд», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський – голограма, а за війною в Україні стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі
Теги: Батьківщина пропаганда війна військові мусульмани рашисти Дугін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данилов дав пораду кадировцям, які воюють в Україні
Данилов дав пораду кадировцям, які воюють в Україні
Вчора, 14:48
Посадовець з Ради безпеки РФ заявив, що Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту»
«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України
Вчора, 20:12
Кадировців відправили в Україну для «підсилення» військ окупантів
Кадировці на Луганщині виселяють людей зі своїх помешкань
16 жовтня, 08:15

Соціум

Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)
Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто
Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто
«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy
«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy
В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії
В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії
Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)
Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
403K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
43K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
37K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
29K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
28K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
15K
26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Сьогодні, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту