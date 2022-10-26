Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)

Кому джихад, кому хрестовий похід, аби тільки російське гарматне м'ясо йшло на смерть

Загарбники сподіваються, що релігійний фанатизм може згуртувати та затуманити розум росіян

Кілька днів тому в російських пропагандистів стала помітною зміна риторики: вони практично одночасно заговорили про так звану потребу в «десатанізації» України. Після казочок про «денацифікацію» жодна адекватна людина кремлівським рупорам не повірить, однак роблять це вони неспроста. «Главком» проаналізував, для чого загарбникам знадобилася релігійна риторика.

Навіщо це Кремлю?

У Кремлі вирішили змінити тактику та ідеологічну пластинку про нацистів, яка вже всім добряче приїлася і вже не викликає резонансу в електорату, замість того вони почали впроваджувати нові тези, які переводять простий люд в духовну площину існування. Таку думку висловив кандидат філософських наук Андрій Городницький.

«Кадиров різко згадав про джихад (священну війну). Дугін про добро та зло, Соловйов про пекло та рай та волання про церкви... Вони думають, що деградація їхнього суспільства та масова пропаганда двох речей – «вєлікой оттєчіствєнной войни» і «православной вєри» допоможе їм переконати народ не протестувати проти чорних мішків, які з заздрісливою регулярність почали приходити в домівки простих росіян», – вважає Городницький.

Загарбники сподіваються, що духовні скрєпи та релігійний фанатизм може згуртувати та затуманити розум росіян.

Гвалт пропагандистів

Днями помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

«Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – «Главком») перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей», – сказав він.

Один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов активно розвиває цю риторику: «Учора ввечері Рамзан Кадиров написав: «Це джихад! Це священна війна!». І він має рацію. Наші хлопці зараз воюють проти абсолютного зла. А їм у спину плюють, сміються, хихикають... не мають навіть найменшого уявлення, що таке Батьківщина».

Згаданий глава Чечні Рамзан Кадиров пішов ще далі: він не просто грає на релігійних почуттях мусульман, намагаючись змалювати війну в Україні як джихад і закликаючи стирати з лиця землі українські міста.

Кадиров чудово знає, що на боці ЗСУ в Україні воюють кілька чеченських батальйонів. Тож заклики до буцімто «священної війни» – ніщо інше, як братовбивча риторика та особиста помста.

Пропагандист Олександр Дугін взагалі змішав грішне і праведне, намагаючись вибілити російських терористів. У нього не тільки Україні буцімто вселенське зло, але й весь Захід.

«Ангели та біси. Поле битви Україна. З одного боку ми – свята Русь, і проти нас сили абсолютного світового історичного зла. Тому ми все частіше говоримо про кінець часів, Армагеддон і апокаліпсис. Це все відбувається на наших очах... Це війна духу, війна Росії з НАТО (про Україну не може йтися), війна неба проти пекла та війна ідеологій... Західна цивілізація має сатанинський характер. Ідея Заходу – це абсолютна брехня, перевертання справжніх пропорцій розуму», – істерив пропагандист.

Позиція російської церкви

До хору істерії пропагандистів долучився й очільник РПЦ Кирило. Він взагалі назвав Путіна «борцем з Антихристом». Згідно з логікою Кирила, Путін бореться проти однополярного світу, а той є проявом глобалізму. Суть цього явища – створення у світі умов появи одноосібного правителя, яким буде Антихрист. За його приходом, нагадав Гундяєв, настане кінець світу.

Одними з рис апокаліпсиса, що надходить, глава РПЦ назвав евтаназію, ЛГБТ-шлюби та генетичні експерименти. Зупинити все це, упевнений Кирило, може лише диктатура більшості, яка не надасть меншості (зокрема ЛГБТ) права голосу: саме це, на думку Кирила, і є справжня демократія.

Думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни ISW теж відзначили релігійну риторику рашистів. Тепер у Росії християн закликають до боротьби з сатанізмом в Україні, а мусульман – до джихаду. На думку експертів, рашисти намагаються пов'язати в одну концепцію християн та мусульман, особливо після інциденту на полігоні у Бєлгородській області, коли релігійна суперечка призвела до того, що військові-мусульмани відкрили вогонь і вбили до 20 своїх товаришів по службі.

Це робиться для того, аби задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

Як інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, маячню російських пропагандистів навіть коментувати не варто.

«Цілком ймовірно, що росіяни дійсно на підсвідомому рівні вірять, що «в Україні їм пороблено», але те, що про це цілком серйозно говорять у раді безпеки РФ, свідчить на користь того, що з безпекою у пересічних росіян при такій владі дійсно не все гаразд», – йдеться в повідомленні.