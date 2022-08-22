«Азов» та Нацгвардія відреагували на звинувачення щодо загибелі доньки пропагандиста Дугіна

Рашисти хочуть показати, що раніше оголошений у РФ «терористичним» «Азов» буцімто дуже небезпечна організація

Національна гвардія України відреагувала на звинувачення рашистів, які заявили, що буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиця злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження.

«Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що ФСБ повідомляє, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. Виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна. Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону «Азов». Таким чином, намагаючись виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам «злочини, які вчиняють aзoвці» на території РФ. Повідомляємо, що громадянка Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії «Aзов», – йдеться в повідомленні.

Нацгвардія зауважує, що «очевидно, таких історій ще буде багато. Тим більше напередодні головного державного свята України».

Окремий загін спеціального призначення «Азов» теж оприлюднив заяву щодо теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна.

«Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного відношення до полку «Азов» та ніколи не належала до нашого підрозділу. Так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність «Азову» до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою «візитівкою Яроша». А сам теракт – це підготовка до «трибуналу» над «азовцями. Адже таким чином Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо «необхідності» такого судилища», – йдеться в повідомленні.

«Азов» категорично засуджує це незаконне судилище над українськими військовими та закликає усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого «трибуналу» не відбулося.

Як повідомлялося, у День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі, вважає українська розвідка.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення у вбивстві пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

До слова, на початку серпня Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.

Згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.

Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.