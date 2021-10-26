Вбивство відомого банкіра у Москві: ЗМІ оприлюднили відео з місця злочину

Вбивство банкіра та його родини сталося в елітному московському будинку

Робота слідчої бригади РФ на місці вбивства відомого російського банкіра Михайла Яхонтова та його родини у Москві потрапила на відео. Кадри оперативної зйомки ЗМІ надало джерело у правоохоронних органах. На записі видно, як співробітники слідчого комітету Росії (СКР) оглядають місце злочину.

Родина Яхонтова – колишнього топменеджера «Смоленського банку» – перестала виходити на зв'язок 24 жовтня. Стурбовані друзі взяли ключі у хатньої робітниці та поїхали провідати Яхонтових. Тіло голови сім'ї лежало в коридорі біля дверей, його голова була вкрита подушкою. На тілі дружини банкіра було видно ножові поранення, а у восьмирічного сина була зламана шия.

В офіційних повідомленнях ішлося, що вдень 26 жовтня у квартирі житлового будинку на Мосфільмівській вулиці виявлено тіла жінки, чоловіка та неповнолітньої дитини. Усі мають ознаки насильницької смерті.

За фактом потрійного вбивства московські слідчі порушили кримінальну справу.

У 2016 році Яхонтова судили за виведення грошей із «Смоленського банку» та його навмисне банкрутство. Слідчі вважали, що топменеджери московської філії кредитної організації, серед яких був Яхонтов, займалися виведенням грошей за кордон.

На думку російських правоохоронців, на рахунки підконтрольних іноземних компаній пішло понад 600 мільйонів рублів (понад 227млн грн – ред.). Яхонтова засудили до шести років ув'язнення, які він відсидів повністю.

Його також зобов'язали виплатити за цивільним позовом понад два мільярди рублів (майже 760 млн грн – ред). У свою чергу деякі ЗМІ зазначали, що загальна сума боргу банкіра досягала 8,5 мільярда рублів (понад 3,2 млрд грн – ред.), тому він оголосив себе банкрутом.